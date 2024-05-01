У мережі публікували кадри, на яких було видно масштабну пожежу на Рязанському нафтопереробному заводі. Цей завод розташований у безпосередньому передмісті й належить "Роснєфть". Його вважають одним із найбільших в Росії за обсягом продукції.
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Є стратегічними для Росії
Рязанський НПЗ має заявлений об'єм перероблення нафтопродуктів у межах 16 – 18 мільйонів тонн на рік. Це робить його одним з найбільших російських нафтопереробних підприємств, оскільки за обсягом продукції він стабільно входить у найкращих 5.
Defence Expres зазначає, що атака по НПЗ спричинила ураження установки первинного перероблення нафти. Експерти вважають, що важливим у цьому є те, що у Рязані знаходиться авіабаза "Дягилево".
Саме там розташований Центр бойового використання та перенавчання особового складу, 203-й полк авіазаправників. Також у цьому місці базувались Ту-22М3, якими ворог завдає ударів по Україні.
Після того, як у вересні 2023 року деякі з цих дальніх бомбардувальників на цій авіабазі були уражені конвертованим Ту-141 "Стриж", Росія, скоріш за все, їх звідти вивела. Також цей аеродром використовується 360-м авіаремонтним заводом, що спеціалізується на Ту-22М3, Ту-95МС та Іл-76 та машинах на його базі,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сам нафтопереробний завод, а також інші об'єкти у Рязані є стратегічними для Росії. Однак попри "методичні удари України" у Росії не змогли реалізувати надійну протиповітряну оборону.
Рязанський НПЗ атакували дрони ГУР
- Як повідомили джерела 24 каналу у ГУР МО, за атакою на Рязанський нафтопереробний завод стоїть Головне управління розвідки. Окрім того, безпілотники також атакували НПЗ у Воронезькій області.
- Тоді джерело зауважило, що військову ціль у Рязані уражено. Внаслідок цього є значні пошкодження. У ГУР МО на той момент додали, що наслідки атаки на НПЗ у Воронезькій області Росії уточнюються.
- У мережі також повідомляли, що вибухів на заводі було декілька. Чотири вибухи пролунали на території Рязанського НПЗ вночі 1 травня близько о 02:00. Після цього на території заводу спалахнула масштабна пожежа.
- До речі, губернатор Рязанської області Павєл Малков підтвердив, що регіон перебував під атакою дронів. Водночас російське міноборони заявило, що буцімто збило над Рязанською областю 3 БпЛА.