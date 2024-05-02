Росіяни ж традиційно заявляють, що всі дрони нібито було збито. Також є інформація, що Смоленській області БпЛА атакували енергооб'єкт на території Рославльського району, про це повідомляють російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Атака дронів на Краснодарський край

Невідомі БпЛА атакували вночі селище Афіпське у Краснодарському краї. Місцеві жителі розповіли, що чули 3 вибухи. Перший вибух над населеним пунктом прогримів о 03:10. Повідомляється, що дрони буцімто були збиті на підльоті до НПЗ.

Місцеві розповіли, що чули звук моторів, а потім побачили яскраві спалахи. Також вони додали, що у населеному пункті виднівся стовп диму.

Ймовірно, БпЛА летіли в бік НПЗ, який знаходиться за 3 кілометри від селища Афіпське – селище Нефтекачка, де розташоване "Афіпське НПЗ".

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування. Місцева влада атаку не коментувала.

Вибухи в Краснодарському краї: дивіться відео

Дрони атакували енергооб'єкт в Смоленській області

Також повідомляють, що БпЛА атакували енергетичну інфраструктуру у Смоленській області.

За інформацією від місцевого губернатора Васілія Анохіна, атака була на енергооб'єкт Рославського району. Наразі на місці працюють екстрені та правоохоронні служби.