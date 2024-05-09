Помощь украинской энергетике

Новый грант дополняет предыдущие взносы Великобритании, сумма которых уже составляет 50 миллионов евро. Вместе с этим, общая сумма взносов в Фонд превысила 433 миллиона евро.

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Средства от очередного гранта Соединенного Королевства в ближайшее время поступят на счет Фонда. Они будут направлены на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиление физической защиты и обеспечения резервного питания, включая генераторы и распределенную генерацию,

– говорится в сообщении.

В свою очередь, Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил благодарность правительству Великобритании за необходимую помощь. Он сообщил, что сейчас эта помощь является критической для проведения ремонтных работ, восстановления поврежденных объектов и повышения резервных мощностей перед следующим отопительным сезоном.

Инновационные проекты в энергетике

Как сообщалось, ранее в Киеве состоялась встреча министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и Германа Галущенко. Во время встречи стороны объявили о начале реализации первых 13 инновационных проектов в области энергетики в рамках программы InnovateUkraine. При этом, финансирование на сумму 16 миллионов фунтов стерлингов обеспечит Правительство Соединенного Королевства.