Допомога українській енергетиці

Новий грант доповнює попередні внески Великої Британії, сума яких уже складає 50 мільйонів євро. Разом з цим, загальна сума внесків до Фонду перевищила 433 мільйони євро.

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Кошти від чергового гранту Сполученого Королівства найближчим часом надійдуть на рахунок Фонду. Вони будуть спрямовані на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію,

– йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, Міністр енергетики України Герман Галущенко висловив вдячність уряду Великої Британії за необхідну допомогу. Він повідомив, що наразі ця допомога є критичною для проведення ремонтних робіт, відновлення пошкоджених об'єктів та підвищення резервних потужностей перед наступним опалювальним сезоном.

Інноваційні проєкти в енергетиці

Як повідомлялося, раніше в Києві відбулася зустріч міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та Германа Галущенка. Під час зустрічі сторони оголосили про початок реалізації перших 13 інноваційних проєктів в галузі енергетики в рамках програми InnovateUkraine. При цьому, фінансування на суму 16 мільйонів фунтів стерлінгів забезпечить Уряд Сполученого Королівства.