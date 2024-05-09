Это подтвердило 24 Каналу информированный источник. В частности, украинские дроны сегодня попали в две нефтебазы в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае России.

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Эти нефтебазы являются перевалочными для поставки топлива российским войскам в Крыму, поскольку находятся недалеко от полуострова,

– отметил источник.

Российские паблики распространяют видео пожаров, которые возникли в результате прилетов. Заметим, что местные власти сообщили, что к их ликвидации привлекли 62 человека и более 100 единиц техники.

Поселок Юровка расположен недалеко от Крымского моста, всего каких-то 100 километров.

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