24 Канал показывает, где именно расположен поселок Юровка, который подвергся атаке дронов.
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Поселок Юровка расположен недалеко от Крымского моста, всего каких-то 100 километров.
Село расположено в 22 километрах северо-восточнее центра Анапы, железнодорожная станция Юровский на линии Крымская - Порт Кавказ.
Юровка на карте:
Больше об атаке
Сначала власти России сообщили об атаке 6 беспилотников, при этом местные жители отмечали в сети, что их было не менее 7.
Конечно, оккупанты заявили, что якобы все дроны были подавлены средствами РЭБ. Впрочем признали, что некоторые упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар, повреждено несколько резервуаров.
К ликвидации пожара привлекали 62 человека и 20 единиц техники, в частности от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники.