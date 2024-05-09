Це підтвердило 24 Каналу поінформоване джерело. Зокрема, українські дрони сьогодні поцілили у дві нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї Росії.

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Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова,

– зазначило джерело.

Російські пабліки поширюють відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Зауважимо, що місцева влада повідомила, що до їх ліквідації залучили 62 людини і більше 100 одиниць техніки.

Селище Юрівка розташоване недалеко від Кримського мосту, усього якихось 100 кілометрів.

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