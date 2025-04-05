Кто может получить льготы от государства

В соответствии со статьей 21 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", ликвидаторы 2-й категории имеют право на различные льготы и компенсации, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Впрочем, для получения льгот в 2025 году среднемесячный доход семьи на одного человека не должен превышать 4 240 гривен за последние шесть месяцев.

Какие именно льготы предусмотрены для ликвидаторов

Медицинские и социальные льготы

Среди медицинских льгот для ликвидаторов в 2025 году предусмотрено бесплатное получение лекарств, приоритетное обслуживание в медицинских учреждениях, ежегодные медицинские обследования, а также полная оплата больничных.

В случае выхода на пенсию или смене работы предусмотрено сохранение рабочего места и компенсации при увольнении.

Коммунальные льготы

Коммунальные льготы включают скидки на оплату жилья и коммунальных услуг, возмещение стоимости топлива для домов с автономным отоплением и возможность получить земельные участки для строительства.

Транспортные и другие льготы

Транспортные льготы включают включают 50% скидки на проезд один раз в год по Украине, а также бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Дети ликвидаторов имеют право на первоочередное место в детских садах и внеконкурсное поступление в учебные заведения.