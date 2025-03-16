Кто получит новые льготы

Соответствующее решение было принято 11 марта, передает 24 Канал со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Согласно документу, участникам Революции Достоинства предоставляется отдельный статус, отличный от статуса ветеранов войны, а также право на ряд льгот.

Среди предусмотренных мер – ежемесячная денежная помощь для оплаты коммунальных услуг коммунальных услуг, а также компенсация расходов на бытовое топливо: сжиженный газ и твердое печное топливо.

Важно! Согласно законопроекту, скидка на оплату коммунальных услуг будет предоставляться на полную площадь жилья, определенную в соответствии с установленными социальными нормами – независимо от того, сколько в семье лиц, которые не имеют права на льготу.

Какими будут льготы

Что касается размера поддержки, то:

участники с инвалидностью I и II группы будут получать 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг и печного топлива;

участникам с инвалидностью III группы и тем, кто достиг пенсионного возраста, предусмотрена 75% скидка;

члены семей погибших участников Революции Достоинства будут иметь 50% компенсацию за коммунальные расходы.

Кроме того, документ предусматривает:

возмещение расходов на проезд в общественном транспорте;

дополнительную финансовую поддержку для лиц в сложных жизненных обстоятельствах.

Заметьте! Также планируется повышение пенсий и соцвыплат для участников Революции Достоинства. Размер надбавки будет зависеть от группы инвалидности. В частности, для лиц с инвалидностью I группы повышение составит 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.