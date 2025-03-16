Кто получит новые льготы
Соответствующее решение было принято 11 марта, передает 24 Канал со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.
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Согласно документу, участникам Революции Достоинства предоставляется отдельный статус, отличный от статуса ветеранов войны, а также право на ряд льгот.
Среди предусмотренных мер – ежемесячная денежная помощь для оплаты коммунальных услуг коммунальных услуг, а также компенсация расходов на бытовое топливо: сжиженный газ и твердое печное топливо.
Важно! Согласно законопроекту, скидка на оплату коммунальных услуг будет предоставляться на полную площадь жилья, определенную в соответствии с установленными социальными нормами – независимо от того, сколько в семье лиц, которые не имеют права на льготу.
Какими будут льготы
Что касается размера поддержки, то:
- участники с инвалидностью I и II группы будут получать 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг и печного топлива;
- участникам с инвалидностью III группы и тем, кто достиг пенсионного возраста, предусмотрена 75% скидка;
- члены семей погибших участников Революции Достоинства будут иметь 50% компенсацию за коммунальные расходы.
Кроме того, документ предусматривает:
- возмещение расходов на проезд в общественном транспорте;
- дополнительную финансовую поддержку для лиц в сложных жизненных обстоятельствах.
Заметьте! Также планируется повышение пенсий и соцвыплат для участников Революции Достоинства. Размер надбавки будет зависеть от группы инвалидности. В частности, для лиц с инвалидностью I группы повышение составит 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.