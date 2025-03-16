Хто отримає нові пільги

Відповідне рішення було ухвалене 11 березня, передає 24 Канал з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Згідно з документом, учасникам Революції Гідності надається окремий статус, відмінний від статусу ветеранів війни, а також право на ряд пільг.

Серед передбачених заходів – щомісячна грошова допомога для оплати комунальних послуг, а також компенсація витрат на побутове паливо: скраплений газ і тверде пічне паливо.

Важливо! Згідно із законопроєктом, знижка на оплату комунальних послуг надаватиметься на повну площу житла, визначену відповідно до встановлених соціальних норм – незалежно від того, скільки в родині осіб, які не мають права на пільгу.

Якими будуть пільги

Що стосується розміру підтримки, то:

учасники з інвалідністю I та II групи отримуватимуть 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг і пічного палива;

учасникам з інвалідністю III групи та тим, хто досяг пенсійного віку, передбачена 75% знижка;

члени сімей загиблих учасників Революції Гідності матимуть 50% компенсацію за комунальні витрати.

Крім того, документ передбачає:

відшкодування витрат на проїзд у громадському транспорті;

додаткову фінансову підтримку для осіб у складних життєвих обставинах.

Зауважте! Також планується підвищення пенсій і соцвиплат для учасників Революції Гідності. Розмір надбавки залежатиме від групи інвалідності. Зокрема, для осіб з інвалідністю I групи підвищення складе 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.