Хто тепер має право на пільги на оплату ЖКП
Ці пільги будуть надаватись з урахуванням середньомісячного сукупного доходу родини, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також Нове рішення Трампа: як президент США планує використовувати землі Пентагону
Вказана пільга буде надаватися, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Тобто, станом на тепер – це 4 240 гривень.
Зазначені зміни застосовуються для осіб, які звернуться за призначенням пільги з 1 січня 2025 року. Ті, кому пільги було призначено раніше, будуть отримувати їх до кінця опалювального сезону 2024 – 2025 років, тобто по 30 квітня 2025 року включно,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Цьогоріч ці пільги зможуть отримати:
- реабілітовані особи, що набули інвалідність внаслідок репресій або ж вони є пенсіонерами;
- депортовані особи, які є особами з інвалідністю або ж досягнули пенсійного віку;
- особи, які постраждали через аварію на ЧАЕС (якщо вони відносяться до 1 та 2 категорії);
- особи звільнені з військової служби, які отримали інвалідність саме під час проходження військової служби;
- батьки та члени родини військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час проходження служби і так далі.