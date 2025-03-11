Хто тепер має право на пільги на оплату ЖКП

Ці пільги будуть надаватись з урахуванням середньомісячного сукупного доходу родини, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Вказана пільга буде надаватися, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Тобто, станом на тепер – це 4 240 гривень.

Зазначені зміни застосовуються для осіб, які звернуться за призначенням пільги з 1 січня 2025 року. Ті, кому пільги було призначено раніше, будуть отримувати їх до кінця опалювального сезону 2024 – 2025 років, тобто по 30 квітня 2025 року включно,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Цьогоріч ці пільги зможуть отримати: