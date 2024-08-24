Які виплати дають військовослужбовцям

Українські військовослужбовці, які звільняються зі служби, можуть розраховувати на різні виплати та компенсації, передає 24 Канал.

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До обов'язкових видів підтримки для кожного військовослужбовця при звільненні належать:

Грошова компенсація за неотримане речове майно;

Одноразова грошова допомога;

Одноразова грошова допомога мобілізованим;

Грошова компенсація за невикористану відпустку;

Грошова допомога для оздоровлення;

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Компенсація за неотримане речове майно

Грошова компенсація за невидане речове майно належить усім звільненим військовослужбовцям, за винятком строковиків і курсантів.

Важливо! Для отримання компенсації необхідно оформити довідку про вартість невиданого речового майна за встановленою формою, визначеною урядовою постановою.

Цю довідку видає речова служба військової частини, а сума компенсації розраховується на основі вартості майна станом на 1 січня поточного року. Після цього військовослужбовець має подати рапорт на отримання компенсації, додавши оригінал довідки.

Важливо! Командир частини, розглянувши рапорт, видає наказ, в якому зазначається розмір грошової компенсації. Цей наказ є підставою для виплати коштів.

Одноразова грошова матеріальна допомога

Військовослужбовці мають право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 50% від свого місячного грошового забезпечення за кожен рік служби після звільнення. Ці виплати доступні всім військовослужбовцям, окрім строковиків, у випадку звільнення за станом здоров'я.

Компенсація надається за умови вислуги не менше десяти календарних років, якщо звільнення відбулося з таких причин:

за віком;

через скорочення штату або організаційні зміни;

у зв'язку із закінченням строку контракту;

через безпосереднє підпорядкування близькій особі;

через систематичне невиконання умов контракту командуванням;

у разі настання особливого періоду та небажання жінки продовжувати службу, якщо вона має неповнолітню дитину.

Крім того, дві категорії військовослужбовців мають право на виплату в розмірі 25% від місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби, за умови, що їх вислуга становить не менше десяти календарних років.

Це стосується:

офіцерів, які проходять кадрову службу і вирішили звільнитися за власним бажанням;

інших військовослужбовців, окрім строковиків, які звільняються через сімейні обставини або з інших поважних причин.

Інші види допомоги

Одноразова допомога курсантам

Курсанти без військових звань до вступу у військовий заклад та строковики, звільнені зі служби, отримують одноразову допомогу у розмірі восьми посадових окладів. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ця сума складає 12 посадових окладів.

Грошова виплата для мобілізованих

Військовослужбовці, призвані під час мобілізації або воєнного стану, а також резервісти, отримують одноразову допомогу в розмірі 4% від місячного грошового забезпечення за кожний повний місяць служби, але не менше 25% від заробітної плати.

Допомога для вирішення соціально-побутових питань

Всі військовослужбовці, крім строковиків, мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, яка не перевищує їхнього грошового забезпечення, що включає посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавки за вислугу років і щомісячні додаткові виплати.