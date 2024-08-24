Какие выплаты дают военнослужащим
Украинские военнослужащие, которые увольняются со службы, могут рассчитывать на различные выплаты и компенсации, передает 24 Канал.
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К обязательным видам поддержки для каждого военнослужащего при увольнении относятся:
- Денежная компенсация за неполученное вещевое имущество;
- Единовременная денежная помощь;
- Единовременная денежная помощь мобилизованным;
- Денежная компенсация за неиспользованный отпуск;
- Денежная помощь для оздоровления;
- Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.
Компенсация за неполученное вещевое имущество
Денежная компенсация за невыданное вещевое имущество полагается всем уволенным военнослужащим, за исключением срочников и курсантов.
Важно! Для получения компенсации необходимо оформить справку о стоимости невыданного вещевого имущества по установленной форме, определенной правительственным постановлением.
Эту справку выдает вещевая служба воинской части, а сумма компенсации рассчитывается на основе стоимости имущества по состоянию на 1 января текущего года. После этого военнослужащий должен подать рапорт на получение компенсации, добавив оригинал справки.
Важно! Командир части, рассмотрев рапорт, издает приказ, в котором указывается размер денежной компенсации. Этот приказ является основанием для выплаты средств.
Единовременная денежная материальная помощь
Военнослужащие имеют право на получение единовременной денежной помощи в размере 50% от своего месячного денежного обеспечения за каждый год службы после увольнения. Эти выплаты доступны всем военнослужащим, кроме срочников, в случае увольнения по состоянию здоровья.
Компенсация предоставляется при условии выслуги не менее десяти календарных лет, если увольнение произошло по следующим причинам:
- по возрасту;
- из-за сокращения штата или организационных изменений;
- в связи с окончанием срока контракта;
- из-за непосредственного подчинения близкому лицу;
- из-за систематического невыполнения условий контракта командованием;
- в случае наступления особого периода и нежелания женщины продолжать службу, если она имеет несовершеннолетнего ребенка.
Кроме того, две категории военнослужащих имеют право на выплату в размере 25% от месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы, при условии, что их выслуга составляет не менее десяти календарных лет.
Это касается:
- офицеров, которые проходят кадровую службу и решили уволиться по собственному желанию;
- других военнослужащих, кроме срочников, которые увольняются по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.
Другие виды помощи
- Единовременное пособие курсантам
Курсанты без воинских званий до поступления в военное заведение и срочники, уволенные со службы, получают единовременное пособие в размере восьми должностных окладов. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, эта сумма составляет 12 должностных окладов.
- Денежная выплата для мобилизованных
Военнослужащие, призванные по мобилизации или военного положения, а также резервисты, получают единовременное пособие в размере 4% от месячного денежного обеспечения за каждый полный месяц службы, но не менее 25% от заработной платы.
- Помощь для решения социально-бытовых вопросов
Все военнослужащие, кроме срочников, имеют право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, которая не превышает их денежного обеспечения, включающего должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячные дополнительные выплаты.