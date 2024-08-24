Какие выплаты дают военнослужащим

Украинские военнослужащие, которые увольняются со службы, могут рассчитывать на различные выплаты и компенсации, передает 24 Канал.

Читайте также Могут ли мобилизовать пенсионера и при каких условиях

К обязательным видам поддержки для каждого военнослужащего при увольнении относятся:

Денежная компенсация за неполученное вещевое имущество;

Единовременная денежная помощь;

Единовременная денежная помощь мобилизованным;

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск;

Денежная помощь для оздоровления;

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Компенсация за неполученное вещевое имущество

Денежная компенсация за невыданное вещевое имущество полагается всем уволенным военнослужащим, за исключением срочников и курсантов.

Важно! Для получения компенсации необходимо оформить справку о стоимости невыданного вещевого имущества по установленной форме, определенной правительственным постановлением.

Эту справку выдает вещевая служба воинской части, а сумма компенсации рассчитывается на основе стоимости имущества по состоянию на 1 января текущего года. После этого военнослужащий должен подать рапорт на получение компенсации, добавив оригинал справки.

Важно! Командир части, рассмотрев рапорт, издает приказ, в котором указывается размер денежной компенсации. Этот приказ является основанием для выплаты средств.

Единовременная денежная материальная помощь

Военнослужащие имеют право на получение единовременной денежной помощи в размере 50% от своего месячного денежного обеспечения за каждый год службы после увольнения. Эти выплаты доступны всем военнослужащим, кроме срочников, в случае увольнения по состоянию здоровья.

Компенсация предоставляется при условии выслуги не менее десяти календарных лет, если увольнение произошло по следующим причинам:

по возрасту;

из-за сокращения штата или организационных изменений;

в связи с окончанием срока контракта;

из-за непосредственного подчинения близкому лицу;

из-за систематического невыполнения условий контракта командованием;

в случае наступления особого периода и нежелания женщины продолжать службу, если она имеет несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, две категории военнослужащих имеют право на выплату в размере 25% от месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы, при условии, что их выслуга составляет не менее десяти календарных лет.

Это касается:

офицеров, которые проходят кадровую службу и решили уволиться по собственному желанию;

других военнослужащих, кроме срочников, которые увольняются по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Другие виды помощи

Единовременное пособие курсантам

Курсанты без воинских званий до поступления в военное заведение и срочники, уволенные со службы, получают единовременное пособие в размере восьми должностных окладов. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, эта сумма составляет 12 должностных окладов.

Денежная выплата для мобилизованных

Военнослужащие, призванные по мобилизации или военного положения, а также резервисты, получают единовременное пособие в размере 4% от месячного денежного обеспечения за каждый полный месяц службы, но не менее 25% от заработной платы.

Помощь для решения социально-бытовых вопросов

Все военнослужащие, кроме срочников, имеют право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, которая не превышает их денежного обеспечения, включающего должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячные дополнительные выплаты.