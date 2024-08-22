Кого из пенсионеров не могут мобилизовать

Однако, есть пенсионеры, которые вышли на пенсию раньше этого возраста. Если пенсионер соответствует требованиям по возрасту и состоянию здоровья, его пенсионный статус не освобождает его от мобилизации.

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Следует отметить, что все военные пенсионеры остаются на учете. Они могут быть призваны на службу только по своей военно-учетной специальности и на должность, соответствующую их воинскому званию.

Обратите внимание! Это касается тех, кто вышел на пенсию после службы в Министерстве обороны, Нацполиции и других силовых структурах.

Впрочем, мобилизации не подлежат такие лица пенсионного возраста:

Пенсионеры в возрасте от 60 лет;

Пенсионеры с инвалидностью;

Пенсионеры, которые ухаживают за лицами с инвалидностью;

Лица, которые вышли на пенсию до достижения пенсионного возраста из-за заболевания, позволяющие избежать мобилизации.

Обратите внимание! Военные, которые начинают свою карьеру с курсантских рядов, обычно выходят на пенсию в среднем в 43 года, после чего могут работать в других сферах. Однако не все продолжают работать из-за проблем со здоровьем.