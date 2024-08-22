Кого з пенсіонерів не можуть мобілізувати

Однак, є пенсіонери, які вийшли на пенсію раніше цього віку. Якщо пенсіонер відповідає вимогам щодо віку та стану здоров'я, його пенсійний статус не звільняє його від мобілізації.

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Слід зазначити, що всі військові пенсіонери залишаються на обліку. Вони можуть бути призвані на службу лише за своєю військово-обліковою спеціальністю та на посаду, що відповідає їхньому військовому званню.

Зауважте! Це стосується тих, хто вийшов на пенсію після служби у Міністерстві оборони, Нацполіції та інших силових структурах.

Втім, мобілізації не підлягають такі особи пенсійного віку:

Пенсіонери віком від 60 років;

Пенсіонери з інвалідністю;

Пенсіонери, які доглядають за особами з інвалідністю;

Особи, які вийшли на пенсію до досягнення пенсійного віку через захворювання, що дозволяють уникнути мобілізації.

Зауважте! Військові, які розпочинають свою кар'єру з курсантських лав, зазвичай виходять на пенсію в середньому у 43 роки, після чого можуть працювати в інших сферах. Однак не всі продовжують працювати через проблеми зі здоров'ям.