Кто теперь имеет право на льготы на оплату ЖКУ

Эти льготы будут предоставляться с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Льгота на ЖКУ будет предоставляться, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. То есть, по состоянию на теперь – это 4 240 гривен.

Указанные изменения применяются для лиц, которые обратятся за назначением льготы с 1 января 2025 года. Те, кому льготы были назначены ранее, будут получать их до конца отопительного сезона 2024 – 2025 годов, то есть по 30 апреля 2025 года включительно,

– говорится в сообщении ПФУ.

В этом году эти льготы смогут получить: