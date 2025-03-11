Кто теперь имеет право на льготы на оплату ЖКУ
Эти льготы будут предоставляться с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Льгота на ЖКУ будет предоставляться, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. То есть, по состоянию на теперь – это 4 240 гривен.
Указанные изменения применяются для лиц, которые обратятся за назначением льготы с 1 января 2025 года. Те, кому льготы были назначены ранее, будут получать их до конца отопительного сезона 2024 – 2025 годов, то есть по 30 апреля 2025 года включительно,
– говорится в сообщении ПФУ.
В этом году эти льготы смогут получить:
- реабилитированные лица, получившие инвалидность вследствие репрессий или же они являются пенсионерами;
- депортированные лица, которые являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- лица, которые пострадали из-за аварии на ЧАЭС (если они относятся к 1 и 2 категории);
- лица уволенные с военной службы, которые получили инвалидность именно во время прохождения военной службы;
- родители и члены семьи военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения службы и так далее.