Можно ли не платить за доставку газа

За доставку газа нужно обязательно платить, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Газосети".

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Исключением из этого правила являются случаи, когда лицо не подключено к газосети.

Даже, если Вы временно газ не потребляете, но присоединены к сети, газораспределительная компания продолжает заботиться об исправности газопроводов, подведенных к вашему дому, поддерживает в них необходимое давление газа,

– сообщает регулятор.

То есть, единственный выход не платить за доставку газа – отключить подачу газа и отсоединиться от общей сети. Если человек совсем не пользуется топливом, то платеж устанавливается минимальный.

Минимум зависит от газовых приборов, что зарегистрированы в доме:

минимум 39 кубометров газа в год устанавливается для дома, где есть газовая плита;

126 кубометров газа в год – газовая плита и колонка;

314 кубометров газа в год – отопительный прибор.

Напомним! Платеж за доставку газа рассчитывается индивидуально, с учетом объемов потребленного топлива за прошлый газовый год.