На що пішли кошти

З передбачених у бюджеті 2,51 мільярда гривень було освоєно 92% коштів, які адмініструвало Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), передає 24 Канал з посиланням на Energy Map.

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Більша частина витрачених коштів – 60,6% або 1,4 мільярда гривень – пішла на підтримку у безпечному стані зупинених енергоблоків Чорнобильської АЕС і об'єкта "Укриття", який захищає четвертий реактор.

Ще 19% видатків (0,44 мільярда гривень) спрямували на підтримку екологічної безпеки в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення.

На заходи з дезактивації, транспортування, перероблення та захоронення радіоактивних відходів, а також роботи на спеціалізованому комплексі "Вектор" витратили 0,43 мільярда гривень, що становить 18,6% суми.

Зауважте! Інші напрямки, зокрема збереження етнокультурної спадщини, управління у зоні та радіологічний захист населення, склали 0,04 мільярда гривень, або 1,8% загальних витрат.