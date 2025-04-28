Хто з українців може потрапити до "чорного списку" банків

Саме завдяки цим клієнтам шахраї можуть виводити вкрадені кошти, пише 24 Канал з посиланням на слова заступника голови Нацбанку Дмитра Олійника.

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Таким чином НБУ створює реєстр, куди вноситимуть:

осіб, які продавали персональні дані;

людей, що використовували свої картки для схем, та суб'єктів господарювання у яких встановлено факти міскодингу тощо.

Це обмежить їхні фінансові можливості, але не виключить із системи,

– попередив Олійник.

Згідно зі слів Дмитра Олійника, потрапляння до реєстру накладе певні обмеження на користувача щодо можливості здійснювати перекази понад певні ліміти.

Він наголосив, що проблема стосується не лише людей у скрутному становищі. Також йдеться про молодь, яка свідомо продає дані, що може вплинути на майбутню кар'єру чи негативно оцінено під час вступу на держслужбу, або можливість у майбутньому отримувати кредити".

Зауважте! Розпорядником реєстру стане НБУ. Проте наповнювати реєстр та відповідати за внесені дані будуть надавачі платіжних послуг і банки.