Карткові перекази суттєво впали

Мова йде про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів, передає 24 Канал з посиланням на ЕП.

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Станом на зараз Нацбанк розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів. Він запрацює щонайменше через пів року після того, як закон буде ухвалено.

Відповідний законопроєкт найближчим часом направимо на розгляд комітету парламенту,

– сказав заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань національної безпеки.

У НБУ зазначають, що людина, яка потрапить у реєстр, перебуватиме там не постійно. Зокрема вона зможе з нього вийти.

Зауважте! Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.