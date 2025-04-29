Чем объясняется рекордный доход немецкого банка

Прибыль до уплаты налогов выросла на 39% в годовом измерении и достигла 2,8 миллиарда евро в первом квартале 2025 года. Это на 7% превысило прогнозы аналитиков, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Доходы банка – выросли на 10%, что является самым высоким уровнем за десятилетие, это произошло благодаря активной торговле облигациями и валютами на фоне глобальной рыночной волатильности.

Расходы банка – уменьшились на 2% из-за меньших расходов на судебные процессы.

Как известно, основным драйвером роста инвестиционного подразделения стали рекордные доходы от торговли долговыми инструментами и валютами, которые выросли на 17% в годовом измерении.

Что стоит за ростом резервов

Такой случай с Deutsche показывает тенденцию среди глобальных банков, которые получили выгоду от рыночной волатильности вследствие введения пошлин США. Однако страх относительно роста дефолтов и ослабление инвестиций уже начинают влиять на рыночные настроения.

Тень возможной глобальной торговой войны до сих пор нависает над рынками,

– рассказал новый глава банка Кристиан Зевинг.

Он добавил, что надеется, что эскалации не будет, но уровень неопределенности и волатильности будет оставаться высоким в ближайшей перспективе.