Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Военно-Морских Сил Дмитрия Плетенчука в эфире телемаратона.

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Что сказал Плетенчук об альтернативе Крымскому мосту

По словам Дмитрия Плетенчука, россияне вкладываются довольно серьезно в инфраструктуру по суше на оккупированных территориях юга страны потому, что хотят подстраховаться в случае возможного разрушения Крымского моста.

Потому что этот объект (Керченский мост – 24 Канал) в поле нашего зрения, и они прекрасно понимают, что все равно – просто он там стоять не сможет,

– сказал представитель.

В то же время капитан отметил, что российские оккупанты очень тщательно охраняют Крымский мост, который незаконно построили через Керченский пролив к аннексированному в 2014 году украинскому полуострову Крым.

"На самом деле, там уже в течение длительного времени без конструктивных изменений (в охране моста – 24 Канал). Они (оккупанты – 24 Канал) реально прикладывают максимум усилий, чтобы этот объект сохранить. Так называемый Крымский мост для них представляет логистический интерес, и идеологический", – сказал Дмитрий Плетенчук.

К слову, на вопрос, почему Крымский мост до сих пор стоит, представитель ВМС ответил, что враг усилил вокруг путепровода охрану и вкладывает в это дело серьезные ресурсы. Именно поэтому мост еще не разрушен.