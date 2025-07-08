Из-за нее несколько областей остались без электроэнергии. 24 Канал собрал информацию, какая ситуация в западных областях по состоянию на утро 8 июля.

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Львовщина

энергетики Львовоблэнерго продолжают ликвидировать последствия непогоды️.

Шквальные порывы ветра с грозой вечером в понедельник и в ночь на вторник вызвали отключения в электросетях Львовской области. К утру энергетики восстановили электропитание около 90 населенных пунктов Львовщины,

– говорится в заявлении.

По состоянию на 8:00 остаются обесточенными 54 населенных пункта полностью и 159 частично в ряде районов:

Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская, Перемышлянская, Жидачевская часть);

Западном РЭС (Городокская, Жовковская, Яворивская, Мостиская часть);

Северном РЭС (Шептицко-Сокальская, Каменка-Бугская часть);

Южном РЭС (Стрыйская, Дрогобычская, Бориславская часть);

Карпатском РЭС (Старосамборская, Самборская часть);

Восточном РЭС (Золочевская, Буская часть);

ЛГЭС (Жовковская, Пустомытовская часть).

Ликвидируют последствия непогоды 79 бригад энергетиков в составе 339 работников. Задействовали к этому 118 единиц техники.

Ровенская область

Председатель Ривненской ОГА Александр Коваль сообщил, что 61 населенный пункт полностью и еще 2 частично были обесточены в результате непогоды в области.

Без света 13 634 до сих пор абонентов.

Энергетики и представители других служб работают над восстановлением электроснабжения. Нахожусь с ними на постоянной связи,

– сообщил председатель ОВА.

Тернопольщина

У Тернопольоблэнерго сообщили, что в результате стихии были обесточены потребители Тернопольского, Зборовского, Збаражского, Кременецкого, Козовского, Монастырского, Подволочиского районов.

По состоянию на 8:00 без света 66 населенных пунктов, из них – 42 частично. В общем – у 8082 потребителей.

Прикарпатье

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что по состоянию на утро 8 июля из-за непогоды без электроснабжения остаются: 29 населенных пунктов – полностью, еще 36 – частично.

Обесточены 23 линии электропередач полностью и 13 – частично.

Больше всего пострадали Надворнянский, Ивано-Франковский, Калушский, Коломыйский и Косовский районы. Бригады электриков работают над восстановлением электроснабжения,

– рассказала Светлана Онищук.

она также рассказала о последствиях непогоды по районам:

в Рогатинской и Галицкой общинах ураган повалил деревья на проезжую часть дороги,

в Рожнятовской общине и Калуше деревья упали на легковые автомобили – к счастью, обошлось без пострадавших,

в Перегинской общине повреждена кровля лицея.

Волынь

У Волыньоблэнерго рассказали, что в ночь на 8 июля из-за шквалов до 20 метров в секунду в области остается без света 105 населенных пунктов полностью, 67 частично.

Больше всего пострадали территории, которые обслуживают:

Ковельский филиал (Любомльское и Турийское отделение);

Владимирский филиал;

Камень-Каширский филиал (Ратновское и Маневицкое отделение).

В общем обесточены 26 912 домохозяйств, а также временно выведены из строя 720 трансформаторных подстанций.

41 бригада и 63 единицы специализированной техники работают над ликвидацией последствий непогоды.