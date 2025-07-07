Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода на 8 июля

В западных областях нашей страны 8 июля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15 – 20 м/с. На Закарпатье и Прикарпатье могут быть значительные дожди. Температура ночью +15...+20 (в Карпатах +12...+17), днем +26...+31.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в Житомирской, Винницкой и Киевской областях днем местами кратковременный дождь, гроза,

– рассказали синоптики.

Температура ночью ожидается +17...+22, днем сильная жара +35...+39, в северных и Винницкой областях +29...+34.

Ветер южный, юго-западный, 7 – 12 м/с.

Погода на 8 июля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах днем 8 июля