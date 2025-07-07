Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Погода на 8 июля
В западных областях нашей страны 8 июля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15 – 20 м/с. На Закарпатье и Прикарпатье могут быть значительные дожди. Температура ночью +15...+20 (в Карпатах +12...+17), днем +26...+31.
На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в Житомирской, Винницкой и Киевской областях днем местами кратковременный дождь, гроза,
– рассказали синоптики.
Температура ночью ожидается +17...+22, днем сильная жара +35...+39, в северных и Винницкой областях +29...+34.
Ветер южный, юго-западный, 7 – 12 м/с.
Погода на 8 июля / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в областных центрах днем 8 июля
- Киев +31...+33;
- Ужгород +28...+30;
- Львов +26...+28;
- Ивано-Франковск +29...+31;
- Тернополь +28...+30;
- Черновцы +30...+32;
- Хмельницкий +29...+31;
- Луцк +26...+28;
- Ровно +28...+30;
- Житомир +30...+32;
- Винница +31...+33;
- Одесса +29...+31;
- Николаев +35...+37;
- Херсон +35...+37;
- Симферополь +34...+36;
- Кропивницкий +35...+37;
- Черкассы +34...+36;
- Чернигов +31...+33;
- Сумы +31...+33;
- Полтава +33...+35;
- Днепр +35...+37;
- Запорожье +35...+37;
- Донецк +34...+36;
- Луганск +33...+35;
- Харьков +34...+36.