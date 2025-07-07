Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода на 8 липня

У західних областях нашої країни 8 липня буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15 – 20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті можуть бути значні дощі. Температура вночі +15…+20 (в Карпатах +12…+17), вдень +26…+31.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Київській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза,

– розповіли синоптики.

Температура вночі очікується +17…+22, вдень сильна спека +35…+39, у північних та Вінницькій областях +29…+34.

Вітер південний, південно-західний, 7 – 12 м/с.

Погода на 8 липня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах удень 8 липня