Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Погода на 8 липня
У західних областях нашої країни 8 липня буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15 – 20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті можуть бути значні дощі. Температура вночі +15…+20 (в Карпатах +12…+17), вдень +26…+31.
На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Київській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза,
– розповіли синоптики.
Температура вночі очікується +17…+22, вдень сильна спека +35…+39, у північних та Вінницькій областях +29…+34.
Вітер південний, південно-західний, 7 – 12 м/с.
Погода на 8 липня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в обласних центрах удень 8 липня
- Київ +31...+33;
- Ужгород +28...+30;
- Львів +26...+28;
- Івано-Франківськ +29...+31;
- Тернопіль +28...+30;
- Чернівці +30...+32;
- Хмельницький +29...+31;
- Луцьк +26...+28;
- Рівне +28...+30;
- Житомир +30...+32;
- Вінниця +31...+33;
- Одеса +29...+31;
- Миколаїв +35...+37;
- Херсон +35...+37;
- Сімферополь +34...+36;
- Кропивницький +35...+37;
- Черкаси +34...+36;
- Чернігів +31...+33;
- Суми +31...+33;
- Полтава +33...+35;
- Дніпро +35...+37;
- Запоріжжя +35...+37;
- Донецьк +34...+36;
- Луганськ +33...+35;
- Харків +34...+36.