Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода на 8 липня

У західних областях нашої країни 8 липня буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15 – 20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті можуть бути значні дощі. Температура вночі +15…+20 (в Карпатах +12…+17), вдень +26…+31.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Київській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза,
– розповіли синоптики.

Температура вночі очікується +17…+22, вдень сильна спека +35…+39, у північних та Вінницькій областях +29…+34.
Вітер південний, південно-західний, 7 – 12 м/с.

Погода на 8 липня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах удень 8 липня

  • Київ +31...+33;
  • Ужгород +28...+30;
  • Львів +26...+28;
  • Івано-Франківськ +29...+31;
  • Тернопіль +28...+30;
  • Чернівці +30...+32;
  • Хмельницький +29...+31;
  • Луцьк +26...+28;
  • Рівне +28...+30;
  • Житомир +30...+32;
  • Вінниця +31...+33;
  • Одеса +29...+31;
  • Миколаїв +35...+37;
  • Херсон +35...+37;
  • Сімферополь +34...+36;
  • Кропивницький +35...+37;
  • Черкаси +34...+36;
  • Чернігів +31...+33;
  • Суми +31...+33;
  • Полтава +33...+35;
  • Дніпро +35...+37;
  • Запоріжжя +35...+37;
  • Донецьк +34...+36;
  • Луганськ +33...+35;
  • Харків +34...+36.