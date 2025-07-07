Негода пройде у Львові та області. Про це свідчать дані Львівського регіонального центру, повідомляє 24 Канал з посиланням на міську раду.

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У Львові пройде негода

На території області синоптики прогнозують пориви вітру, які рухатимуться у південно-західному напрямку зі швидкістю від 17 до 22 метрів за секунду, можливі шквали, швидкістю від 25 до 29 метрів за секунду.

Також місцями можливі град та значні дощі. Про подібну ситуацію попереджають і жителів Львова. У другій половині дня зі збереженням до кінця доби буде сильний шквал, швидкістю від 25 до 27 метрів за секунду.



Попередження про негоду у Львові та області / Оповіщення ЦЗ

Нагадаємо, з 6 до 8 липня на території західних, центральних та південних областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Водночас наразі немає прогнозу стосовно середи, 9 липня.