Непогода пройдет во Львове и области. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра, сообщает 24 Канал со ссылкой на городской совет.

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Во Львове пройдет непогода

На территории области синоптики прогнозируют порывы ветра, которые будут двигаться в юго-западном направлении со скоростью от 17 до 22 метров в секунду, возможны шквалы, скоростью от 25 до 29 метров в секунду.

Также местами возможны град и значительные дожди. О подобной ситуации предупреждают и жителей Львова. Во второй половине дня с сохранением до конца суток будет сильный шквал, скоростью от 25 до 27 метров в секунду.



Предупреждение о непогоде во Львове и области / Оповещение ЦЗ

Напомним, с 6 до 8 июля на территории западных, центральных и южных областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В то же время пока нет прогноза относительно среды, 9 июля.