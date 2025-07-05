Какой будет погода этим летом – ждать ли в июле сильной жары +40 градусов и более, когда и в каких областях будут дожди и грозы и возможно ли резкое похолодание – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Какова причина прохладной погоды в июне

В июне в Украине не было сильной жары. Более того, по данным обсерватории Срезневского, в Киеве среднемесячная температура даже была ниже нормы. С чем связана такая прохладная погода и не является ли это аномалией?

Вообще это связано с различными синоптическими процессами.

Однако чего-то аномального в этом нет. Просто для нас за последние десятилетия такой режим погоды стал немного непривычным.

Для Киева первый месяц лета оказался всего на 0,4 градуса ниже нормы. То есть это вообще считается около нормы. Не можем сказать, что были какие-то сильные отклонения.

Если говорить о всей территории Украины, то в целом среднемесячная температура была близкой к норме, только в Сумской и Черниговской областях местами на 1 градус ниже климатической нормы.

Между тем на Закарпатье, Прикарпатье, Винницкой и юге Одесской области температурные показатели были на 1 – 2 градуса выше нормы.

Поэтому сказать, что июнь был какой-то аномальный, не можем. Просто в разрезе последних лет, когда у нас большинство месяцев выше климатической нормы, уже кажется, что там будет такая жара и такие страшные жаркие дни, как многие, к сожалению, в том числе и безответственные медиа, пугали.

Такие дни могут быть, но я всегда напоминаю, что наша территория географически так расположена, что у нас все же могут быть разные проявления погоды.

И видим, что так сложились синоптические процессы, когда преобладали воздушные массы с северо-запада и с северных широт. И это в основном привело к тому, что в Украине были не такие высокие значения температуры по сравнению с предыдущими июнями последних нескольких лет.

Поэтому каких-то рекордов установлено практически не было.

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Будет ли жара в ближайшие дни и когда снова снизится температура

Какой будет погода в ближайшие дни: ждать ли уже стабильной жары, или все же еще возможны температурные качели?



Первая декада июля в Украине будет с колебаниями, но температурный фон уже, конечно, выше, по сравнению с июньским.

Если говорить о ближайших днях, то прогнозируем достаточно разную погоду, как по территории, так и по датам, потому что атмосферные фронты периодически будут чередоваться с областями повышенного атмосферного давления. И это будет предопределять как колебания этого давления, влаги, направления ветра, так и температуры.

Если говорить о субботе, 5 июля, то через нашу территорию с северо-запада на юго-восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт. В пятницу он уже был над западными областями, а под вечер и по северным, непосредственно по Киевщине, и некоторых центральных областях.

Это повлечет осадки летнего характера – кратковременные ливневые с неравномерным распределением. Плюс, конечно, будут определенные снижения температуры в западных, северных и частично центральных областях.

6 – 7 июля погоду снова будет формировать поле высокого давления. Однако с 7 числа днем на Западе, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет очередной атмосферный фронт, который снова повлечет осадки и некоторое снижение температуры.

А какую именно температуру прогнозируете?

По температурным показателям, – в субботу ночью +10 – +18 градусов, днем +23 – +28. Только на Юге страны ночью +16 – +21 градус, а день остается жарким +28 – +33 градуса.

В дальнейшем у нас температурные показатели в пределах ночи +12 – +19 градусов, в южной части до +22. Днем 6 июля +25 – +32, на Северо-Востоке страны +21 – +22.

7 июля +30 – +34 градуса все же в большинстве областей, а по Югу и многих центральных местами может быть уже снова сильная жара.

Сильная жара в Украине считается с +35 градусов. То есть будет +35, возможно, местами +37 градусов.

Как уберечься от жары / Инфографика 24 Канала

В дальнейшем, после 7 – 8 числа, снова атмосферный фронт. Однако перед ним все же остаются достаточно высокие значения температуры воздуха. Преимущественно это южные области.

В ночь на 8 июля у нас +17 – +23 градуса в большинстве областей. Днем +30 – +34 градуса, а на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет сохраняться местами вот эта сильная жара. Будет +35, возможно, даже отдельные +38 градусов на некоторых метеостанциях.

Однако 9 числа уже будет снижение температуры. Особенно это касается северных областей, где за счет перехода атмосферных фронтов будет уже +23 – +29 градусов.

То есть с 7 июля жара будет удерживаться, лишь кое-где температура пойдет на снижение?

На Севере и на Западе будет немного ниже. То есть 7 июля еще практически везде будет +30 – +34 градуса, а вот 8 и уже больше 9 числа несколько будет снижаться.

То резкое похолодание в Украине пока не ожидается?

Нет-нет. Пока будем в таких жарких значениях. Только за счет прохождения этих атмосферных фронтов кое-где возможно немного ослабление жары.

Однако самые низкие значения – это может быть +23 – +29 градусов. Это все равно уже такой летний характер погоды, тепло, даже жарко в некоторых регионах.

Когда будут дожди и грозы в Украине

Когда и в каких областях Украины будут дожди и грозы? И возможны ли сильные ливни и град?

Это то, что я говорила – атмосферные фронты перемещались через нашу территорию вечером пятницы, 5 июля, и в ночь на субботу через западные, северные и центральные области. Далее у нас будет перерыв. А с 7 и потом 8 числа атмосферные фронты снова будут на Западе, Севере и частично в Центре.

На фоне того, что с юго-востока будет такая более такая теплая воздушная масса и поле повышенного атмосферного давления, то все эти процессы, которые будут поступать с запада, могут быть достаточно интенсивными за счет контрастов температур, и влага, которая будет приноситься.

Это будут уже такие классические летние ливневые дожди, грозы. Они всегда сопровождаются шквалистым усилением ветра и отдельным градом. Конечно, это достаточно локально, – не может быть, что прямо везде, но локальные проявления могут быть. Разной интенсивности.

Это уже будет ситуативно зависеть от каждой отдельной грозовой тучи, – насколько активно она разовьется, на какую высоту, и тогда насколько там может быть образование града или шквалистое усиление ветра.

В части областей ожидаются дожди и грозы / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Как долго будет удерживаться такая дождливая погода: когда прекратятся осадки и будет ясно и солнечно?

В принципе, сейчас на этой неделе, который будет, все будет чередоваться. В ночь субботы, 5 июля, еще проходил атмосферный фронт, а днем у нас уже солнечно, ясно, снова антициклон. 6 числа и большую часть времени 7-го будет поле высокого давления. Единственное, что в дневные часы в западных и северных областях атмосферный фронт.

Оно постоянно чередуется вот так, но за счет того, что эти фронты, которые будут поступать, всегда несут неравномерное распределение, то, конечно, в некоторых областях эти периоды прояснения, солнца могут быть больше. Особенно это, конечно, Юго-Восток: туда эти атмосферные фронты практически не будут доходить.

На Западе и Севере вот это чередование на следующей неделе будет сохраняться.

Даже по определенным расчетам, во второй половине недели может быть определенное ослабление жары именно по западным и северным областям за счет более активных атмосферных фронтов, которые будут с 8 июля.

Там возможно локальное образование циклона. Но наши синоптики уже будут это уточнять на вторую половину следующей недели.

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Может ли быть +50 и больше: как измеряют температуру на метеостанциях

Относительно прогнозов на ближайшие 10 дней – когда в Украине ждать наибольшей жары?

7 и 8 июля – это южные области и большинство центральных. Там местами может быть вот эта сильная жара +35 – +38 градусов. Кое-где может придержаться и в дальнейшем, на 9 – 10 число, но это именно по южным регионам.

А в западных и северных областях будет колебания температуры. Сильной жары точно не будет, но около +30 градусов. Иногда, во время дождей, несколько ниже.

Летом 2024 года в Украине была очень сильная жара. Температура била рекорды. Кое-где даже превысила +40 градусов. Возможна ли такая жара в июле или в августе этого года?

Да, в прошлом году были такие периоды на некоторых метеостанциях Юга. В Николаеве даже погода побила исторический рекорд за всю историю наблюдений.

Но назвать конкретные показатели мы можем лишь на ближайшие 10 суток. Если говорить о Юге, то там местами сильная жара на середину первой декады июля может быть +35 – +38 градусов.

В дальнейшем какие-то показатели называть пока не можем. Однако учитывая тенденции последних лет, это уже по оценкам климатологов, конечно, могут быть разные проявления погоды, особенно в температурных значениях.

Мы видим, что сейчас и по Европе очень ранняя вот эта первая волна жары была. Конечно, такие сценарии у нас тоже не исключены, но пока что, на ближайшие 10 дней, такие синоптические процессы будут развиваться – с колебаниями температурами и жаркой погодой, особенно по южным и юго-восточным областям. Но пока что, надеемся, без каких-то высоких рекордов.

Когда в Украине обычно наблюдается самая большая жара?

Июль и август. Эти два месяца считаются самыми жаркими в Украине.

Прошлым летом в сети активно распространяли информацию о чрезвычайной жаре, кое-где даже +50 градусов. Также публиковали фото термометров. Часть людей жаловались, что у синоптиков "неправильные данные". Почему температура на домашних термометрах отличается от той, которую прогнозируют?

Температура, которая прогнозируется, – это температура естественной воздушной массы, которая расположена, скажем так, не под прямыми солнечными лучами, а в тени, как считается. И измеряется она в таких специально обустроенных психрометрических будках.

Как измеряется температура на метеостанциях / Коллаж 24 Канала с фото Укргидрометцентра

Там удалены датчики или термометры от зданий, асфальта, то есть от дополнительных источников, которые могут исказить естественную температуру воздушной массы.

Поэтому некоторая разница в градусах, конечно, может быть в городе, особенно на термометрах, которые возле зданий. Или же на автомобильных датчиках возможны абсолютно, скажем так, бешеные значения.

Ведь, ясное дело, что под прямыми солнечными лучами любые поверхности, особенно в городе, а это много металлических и каменных конструкций, все эти покрытия искусственные, все они прогреваются и добавляют избыточное дополнительное тепло в приземные слои атмосферы.

Поэтому, конечно, в центре города и под прямыми солнечными лучами, там где меньше зелени, температуры могут быть выше. Но это уже больше как искусственное добавление тепла к и так раскаленной воздушной массе.

Вот то, что на метеостанциях, – измеряются удаленно от этих дополнительных источников и измеряется именно естественное состояние воздушной массы, которая поступила на нашу территорию.

Почему температура на бытовом термометре отличается от прогнозируемой: смотрите видео

Будет ли в июле аномальное тепло и много дождей

Какой будет погода в июле в целом: ожидается ли все же выше нормы температура?

По прогнозам наших специалистов, среднемесячная температура для июля ожидается на 2 – 2,5 градуса выше климатической нормы.

В общем видим, что первая декада точно уже как раз-таки с высоким температурным фоном. Поэтому, скорее всего, этот прогноз будет оправдываться. В дальнейшем определенные колебания возможны, но пока они такие некритичные.

Интересно! Абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +33,4 – +39,6 градуса. В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях, а также в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.

Возможен ли в июле дефицит осадков?

Да. Все из-за того, что могут доминировать, скажем так, процессы с высоким атмосферным давлением. Видим, что сейчас это чередование идет.

Наибольший дефицит осадков может быть по некоторым южным, юго-восточным регионам. А остальные области, надеемся, будут близки к норме, или немножечко ниже также. Летом это стандартная ситуация чаще всего.

Краткая справка. По прогнозу Укргидрометцентра, месячное количество осадков в июле ожидается в пределах 25 – 73 миллиметров, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84 – 109 миллиметров. Это меньше нормы, в частности, 64 – 79%.

Будет ли резкое похолодание летом 2025 года

Возможно ли летом сильное похолодание, или все же резкие перепады температуры обычно не наблюдаются?

Это нужно исследовать, проводить анализ исторических данных. Но в целом перепад больше, чем 10 градусов, конечно, может быть. Например, во второй половине следующей недели по Юго-Востоку могут быть вот эти высокие значения по +35 градусов, одновременно в западных областях в дневные часы, если во время дождя, может быть и около +20 градусов.

То есть даже в пределах одного дня по территории Украины может быть перепад температуры на 15 градусов в разных городах в одно время.

У нас большая территория и сказать однозначно, что могут быть там пониженные температуры, – это все достаточно условно. Но даже в один день может быть перепад, если есть контрасты.

Но пока что таких каких-то похолоданий... А до каких значений вы имеете в виду? Это все также относительно, кто как похолодание рассматривает.

Например, если сейчас +30 – +35, а дальше температура упадет до +10 – +15 градусов.

Чтобы в дневные часы похолодало до +15 – пока что такого нет в ближайшей синоптической перспективе. Но исключать такие сценарии мы также не можем, потому что, конечно, у нас может быть летом очень разнообразный характер погоды.

Однако, учитывая последние тенденции, все же больше они тяготеют к высоким значениям, – выше климатической нормы, то есть к более жаркой погоде. А если какие-то снижения и есть, то они достаточно эпизодические.

Интересно! Абсолютный минимум температуры, который фиксировали в Украине в июле, составлял +2 – +9 градусов. На юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +13 градусов. А на высокогорье Карпат даже от +2 до -1 градуса.