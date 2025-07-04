Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Где будет сильная жара: ждать ли +40 и больше уже в ближайшие дни

Погода в Украине на 5 июля

По данным синоптиков, ночью возможны осадки в северных и центральных регионах. Днем ожидаются дожди на востоке и юго-востоке. Также есть вероятность града. На остальной территории без осадков.

Ожидается северо-западный ветер 7 – 12 метров в секунду. Предупреждают о возможных шквалах – до 20 метров в секунду.

Теплее всего будет на юге страны от +16 до +33 градусов тепла. В западных областях прохладнее. Там ночью температура опустится до +9 градусов тепла, а днем вырастет до +28 градусов.

Какой будет температура в городах

  • Киев +24...+26;
  • Ужгород +28...+30;
  • Львов +24...+26;
  • Ивано-Франковск +24...+26;
  • Тернополь +24...+26;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +24...+26;
  • Ровно +24...+26;
  • Житомир +24...+26;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +30...+32;
  • Николаев +30...+32;
  • Херсон +30...+32;
  • Симферополь +28...+30;
  • Кропивницкий +26...+28;
  • Черкассы +27...+29;
  • Чернигов +25...+27;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +25...+27;
  • Днепр +27...+29;
  • Запорожье +30...+32;
  • Донецк +26...+28;
  • Луганск +25...+27;
  • Харьков +25...+27.

Прогноз погоды на 5 июля / Карта Укргидрометцентра