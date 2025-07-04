Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 5 липня

За даними синоптиків, уночі можливі опади в північних і центральних регіонах. Удень очікуються дощі на сході й південному сході. Також є ймовірність граду. На решті території без опадів.

Очікується північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Попереджають про можливі шквали – до 20 метрів за секунду.

Найтепліше буде на півдні країни від +16 до +33 градусів тепла. У західних областях прохолодніше. Там вночі температура опуститься до +9 градусів тепла, а вдень зросте до +28 градусів.

Якою буде температура в містах

Київ +24...+26;

Ужгород +28...+30;

Львів +24...+26;

Івано-Франківськ +24...+26;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +24...+26;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +24...+26;

Рівне +24...+26;

Житомир +24...+26;

Вінниця +24...+26;

Одеса +30...+32;

Миколаїв +30...+32;

Херсон +30...+32;

Сімферополь +28...+30;

Кропивницький +26...+28;

Черкаси +27...+29;

Чернігів +25...+27;

Суми +23...+25;

Полтава +25...+27;

Дніпро +27...+29;

Запоріжжя +30...+32;

Донецьк +26...+28;

Луганськ +25...+27;

Харків +25...+27.

Прогноз погоди на 5 липня / Карта Укргідрометцентру