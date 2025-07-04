Та чи чекати "рекордної" спеки вже найближчими днями – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Спека в Україні

Синоптики прогнозували, що найспекотніше цього тижня буде вдень п'ятниці. Так, 4 липня повітря прогріється до +28 – +33, у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях місцями буде сильна спека +35 градусів. Однак на Північному Заході лише +20 +25 градусів.

У суботу вночі +13 – +18 градусів, на Заході +9 – +14 градусів. Удень +23 – +28 градусів. Втім, на Півдні вночі +16 – +21 градус, удень +28 – +33.

У неділю сильна спека поки також не очікується. Уночі +11 – +16, на Півдні +15 – +20. Удень +25 – +30, лише на Півдні й Закарпатті +28 – +33 градуси.

Тож найближчими днями рекордна спека в Україні ще не очікується.

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