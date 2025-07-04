Та чи чекати "рекордної" спеки вже найближчими днями – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Спека в Україні

Синоптики прогнозували, що найспекотніше цього тижня буде вдень п'ятниці. Так, 4 липня повітря прогріється до +28 – +33, у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях місцями буде сильна спека +35 градусів. Однак на Північному Заході лише +20 +25 градусів.

У суботу вночі +13 – +18 градусів, на Заході +9 – +14 градусів. Удень +23 – +28 градусів. Втім, на Півдні вночі +16 – +21 градус, удень +28 – +33.

У неділю сильна спека поки також не очікується. Уночі +11 – +16, на Півдні +15 – +20. Удень +25 – +30, лише на Півдні й Закарпатті +28 – +33 градуси.

Тож найближчими днями рекордна спека в Україні ще не очікується.

Чому температура на метеостанції відрізняється від домашнього термометра

  • Зауважимо, минулого літа представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу пояснювала, чому температура на метеостанції відрізняється від домашнього термометра.
  • Температура, яку вимірюють метеорологи, – природна, навколишнього середовища, тобто приземного шару повітря. Вона вимірюється на спеціально облаштованих метеомайданчиках, віддалених від будь-яких забудов максимально, на скільки це можливо в сучасному світі.
  • Зокрема, на висоті 2 метрів розташована спеціальна психрометрична будка. Всередині неї є термометри або датчики, які фіксують температуру повітря, що їх оточує.
  • Представниця Укргідрометцентру наголосила, що це саме та реальна температура повітряної маси, яка надійшла на нашу територію.
  • "А ось те, що в місті, або біля будинків, або взагалі під прямими сонячними променями, там, звичайно температура може бути набагато вищою. Це абсолютно нормально", – підкреслила Птуха.
  • Зауважила, що в кожній точці міста температура може буде трохи різною. Тому що десь затінок, але додатково впливає асфальт, наприклад, або якісь будівлі, або ще щось, чи просто сонце потрапило на термометр.
  • Синоптикиня наголосила, що температуру на побутових термометрах спрогнозувати неможливо. У світі її ніхто не прогнозує.
  • "Тому міста в нас завжди називають островами тепла. Температура в середмісті вища там, де забудови, кам'яні джунглі", – зазначила Птуха.