Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
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Во Львове зафиксировали температурный рекорд
Максимальная температура воздуха во Львове в четверг, 3 июля, составила рекордные +33,1 градуса.
Предыдущее максимальное значение этого дня наблюдалось в 2012 году и составило +32,4°С,
– рассказали львовские синоптики.
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Однако, уже в пятницу, 4 июля, во Львовской, а также Черновицкой, Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях ухудшится погода.
Прогнозируются грозы, град и сильные порывы ветра. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.