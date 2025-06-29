Так, будет ли аномальная жара и много дождей, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на июль 2025 года

В Укргидрометцентре подчеркнули, что июль – это месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, а также периодами жаркой засушливой погоды.

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура предполагается в пределах +21,6 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19. Это на 2 – 2,5 градуса выше нормы.

Ожидается, что месячное количество осадков будет 25 – 73 миллиметров, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84 – 109 миллиметров. Это меньше нормы, в частности, лишь 64 – 79% от нее.

Интересно, что абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, составляет +33,4 – +39,6 градуса. В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал +2 – +9 градусов. На юге Одесской и Херсонской областей, а также в Крыму местами +10 – +13 градусов. На высокогорье Карпат даже от +2 до -1 градуса.