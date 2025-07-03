Неблагоприятные погодные условия ожидаются во Львовской, Черновицкой, Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Где будет сильная жара, а в каких областях будут идти дожди: погода на 3 июля

Когда и где в Украине возможна непогода

Утром и днем 4 июля, синоптики прогнозируют на Львовщине и Ровенщине грозу и сильный ветер до 15 – 20 метров в секунду. Кроме этого, возможен град диаметром до 19 миллиметров. Львовский городской совет призывает жителей учитывать прогноз погоды.

В Черновицкой области во второй половине дня также ожидается гроза и усиление северо-западного ветра до 15 – до метров в секунду.

В это время суток похожей будет погода и в Винницкой области. Однако, кроме грозы, там прогнозируют и град до 19 миллиметров. Синоптики отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий.

Штормовое предупреждение объявили и в Хмельницкой области. В течение дня там также прогнозируют грозы, шквальный ветер до 15 – 20 метров в секунду. Кое-где возможен град.