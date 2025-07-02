Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 3 июля

В четверг над Украиной будет формироваться поле повышенного давления. Оно будет способствовать рассеиванию облаков и повышению температуры. Ощутимее всего – на Западе и Юге.

Только на Востоке и Юго-Востоке страны атмосферный фронт добавит немного влаги. Там будет умеренно тепло.

В Украине будет наблюдаться переменная облачность. Преимущественно без осадков, только ночью на Юго-Востоке, днем на Востоке местами будет идти небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью +12 – +17 градусов, на побережье морей до +20 градусов. Днем +25 – +30 градусов, а на Западе и Юге уже до +33. Только в восточных областях +21 – +26 градусов.

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Прогноз погоды на 3 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах