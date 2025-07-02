Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 3 липня
У четвер над Україною буде формуватися поле підвищеного тиску. Воно сприятиме розсіюванню хмар і підвищенню температури. Найвідчутніше – на Заході й Півдні.
Тільки на Сході й Південному Сході країни атмосферний фронт додасть трохи вологи. Там буде помірно тепло.
В Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вночі на Південному Сході, удень на Сході подекуди йтиме невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Уночі +12 – +17 градусів, на узбережжі морів до +20 градусів. Удень +25 – +30 градусів, а на Заході й Півдні вже до +33. Тільки у східних областях +21 – +26 градусів.
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Прогноз погоди на 3 липня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +27 – +29
- Ужгород +31 – +33
- Львів +30 – +32
- Івано-Франківськ +30 – +32
- Тернопіль +30 – +32
- Чернівці +29 – +31
- Хмельницький +30 – +32
- Луцьк +30 – +32
- Рівне +30 – +32
- Житомир +30 – +32
- Вінниця +29 – +31
- Одеса +30 – +32
- Миколаїв +30 – +32
- Херсон +29 – +31
- Сімферополь +27 – +29
- Кропивницький +28 – +30
- Черкаси +27 – +29
- Чернігів +27 – +29
- Суми +25 – +27
- Полтава +26 – +28
- Дніпро +26 – +28
- Запоріжжя +26 – +28
- Донецьк +22 – +24
- Луганськ +22 – +24
- Харків +23 – +25