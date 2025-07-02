Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Спека в Україні

Кібальчич писав, що на початку тижня в Україні переважатимуть доволі-таки комфортні погодні умови з близькою до норми температурою й невеликими короткочасними дощами.

Поступово з середини тижня, особливо у вихідні, до України надійде спекотна повітряна маса з Балканського півострова. Температура повітря суттєво зросте.

Найсильніше спека очікується у південних і центральних, а також на Закарпатті. Так, подекуди повітря прогріється вже до +35 – +38 градусів.

За прогнозом метеоролога, цього тижня найспекотніше буде в суботу, 5 липня. Тільки в західних і північних областях уночі +12 – +17 градусів, удень +20 – +25 градусів. Тим часом на решті території України вже +17 – +22 градуси вночі, а вдень навіть +30 – +38 градусів.

Як вберегтися від спеки / Інфографіка 24 Каналу

Зауважимо, раніше Кібальчич пояснював, що йдеться про температуру, яка вимірюється в затінку на висоті 2 метри від поверхні землі. Звичайно ж, під прямими сонячними променями, а ще в умовах міської забудови й асфальтного покриття фактична температура може бути вищою.

До слова, за даними Укргідрометцентру, абсолютний максимум температури повітря, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень, сягає +33,4 – +39,6 градуса. Втім, на Півдні, Сході, у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях й у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.