Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Жара в Украине

Кибальчич писал, что в начале недели в Украине будут преобладать довольно-таки комфортные погодные условия с близкой к норме температурой и небольшими кратковременными дождями.

Постепенно с середины недели, особенно в выходные, в Украину поступит жаркая воздушная масса с Балканского полуострова. Температура воздуха существенно возрастет.

Сильнее всего жара ожидается в южных и центральных, а также на Закарпатье. Так, местами воздух прогреется уже до +35 – +38 градусов.

По прогнозу метеоролога, на этой неделе жарче всего будет в субботу, 5 июля. Только в западных и северных областях ночью +12 – +17 градусов, днем +20 – +25 градусов. Тем временем на остальной территории Украины уже +17 – +22 градуса ночью, а днем даже +30 – +38 градусов.

Как уберечься от жары / Инфографика 24 Канала

Заметим, ранее Кибальчич объяснял, что речь идет о температуре, которая измеряется в тени на высоте 2 метра от поверхности земли. Конечно же, под прямыми солнечными лучами, а еще в условиях городской застройки и асфальтового покрытия фактическая температура может быть выше.

К слову, по данным Укргидрометцентра, абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений, достигает +33,4 – +39,6 градуса. Впрочем, на Юге, Востоке, в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.