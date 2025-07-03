Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода по Украине

Так, в пятницу в большинстве областей будет господствовать поле повышенного давления. Однако на западные, северные и Винницкую области сунет холодный атмосферный фронт, что принесет с собой кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики ожидают теплую ночь, кроме восточной части. Днем прохлада придет на северо-запад. Температура ночью в среднем будет достигать 15 – 20 градусов, на востоке страны будет 11 – 16 градусов. Днем отметки будут колебаться в пределах 28 – 33 градусов.

В Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами сильная жара до 35 градусов, на северо-западе снижение температуры до 20 – 25 градусов.

Какой будет температура в крупных городах

Киев +30 – +32

Ужгород +30 – +32

Львов +22 – +24

Ивано-Франковск +28 – +30

Тернополь +26 – +28

Черновцы +28 – +30

Хмельницкий +28 – +30

Луцк +22 – +24

Ровно +22 – +24

Житомир +28 – +30

Винница +32 – +34

Одесса +32 – +34

Николаев +32 – +30

Херсон +30 – +32

Симферополь +30 – +32

Кропивницкий +30 – +32

Черкассы +30 – +32

Чернигов +30 – +32

Сумы +30 – +32

Полтава +30 – +32

Днепр +30 – +32

Запорожье +30 – +32

Донецк +28 – +30

Луганск +27 – +30

Харьков +28 – +30

Прогноз погоды на июль / скриншот из Укргидрометцентра



