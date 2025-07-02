Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представительницу Укргидрометцентра Наталью Птуху в комментарии NV.

Смотрите также Какой будет погода в июле: прогноз на месяц

Жара в Украине

Накануне Наталья Птуха рассказывала, что на днях Украина окажется в переходной зоне между мощным антициклоном над Западной Европой, что постепенно будет усиливать свое влияние, и активным циклоном с северо-востока. Влияние последнего, с ветром и ливнями, еще будет ощущаться до начала 3 июля на Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

Впрочем, с запада будет накатываться спокойная погода. Будет потепление вплоть до жары.

По прогнозу синоптиков 4 июля станет самым жарким днем недели. Ночью ожидается +16 – +22 градуса, днем +28 – +34 градуса.

На Юге и на Закарпатье местами может быть даже +35, возможно даже до +37 местами,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Кстати, 5 июля днем температура снизится на 6 градусов. Над Украиной пронесется с востока на запад отдельный атмосферный фронт с кратковременными грозовыми дождями.

Впрочем, 6 – 7 июля ожидается возвращение сухой и жаркой погоды. На следующей неделе резкое изменение температуры не прогнозируется.

Преимущественно будет вот такая уже более летняя погода,

– сказала Наталья Птуха.

Смотрите также Непогода накроет несколько областей Украины: где, когда и как долго будут грозы и сильные ветры

Как уберечься от жары / Инфографика 24 Канала

Смотрите также Жара добралась до Германии, а в Европарламенте не выдержали даже кондиционеры

Кстати, абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в июне в Украине за всю историю метеонаблюдений, достигает +33,4 – +39,6 градуса. На Юге, Востоке, в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.

По прогнозу синоптиков, этого года средняя месячная температура в июле ожидается в пределах +21,6 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19. Это на 2 – 2,5 градуса выше нормы.