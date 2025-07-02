На разных территориях страны ожидается 34 – 40 градусов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Жара накрыла Германию

Согласно прогнозу, опубликованным Немецкой метеорологической службой (DWD), в среду на юге Германии ожидаются экстремальные температуры, которые достигнут около 40 градусов по Цельсию. На остальной территории страны также ожидается значительная жара, температура воздуха превысит 34 градуса по Цельсию.

DWD подчеркивает, что самая высокая температура в этом году была зафиксирована 1 июля, когда достигла жгучих 37,8 градуса в Китцингене, что в Баварии.

Заявляют об опасности

Германия сейчас борется с повышенной угрозой масштабных лесных пожаров, что связано с длительной жарой и беспрецедентно сухим зимним и весенним сезоном.

В то время как в разных землях Германии продолжается учебный год, Ассоциация учителей выступает за усиление мер, направленных на смягчение последствий жары в школах. Среди предложенных решений – установление внешних жалюзи и улучшение систем вентиляции.

Однако, профсоюз выразил обеспокоенность по поводу недостаточной подготовки многих школьных зданий к экстремальным температурам. Как следствие, администрация школ часто вынуждена или сокращать продолжительность уроков, или отменять послеобеденные занятия, чтобы обеспечить благополучие учеников.

Тем временем во Франции из-за жары закрыли ряд объектов, в частности Эйфелеву башню.