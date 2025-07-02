На різних територіях країни очікується 34 – 40 градусів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

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Спека накрила Німеччину

Згідно з прогнозом, опублікованим Німецькою метеорологічною службою (DWD), у середу на півдні Німеччини очікуються екстремальні температури, які сягнуть близько 40 градусів за Цельсієм. На решті території країни також очікується значна спека, температура повітря перевищить 34 градуси за Цельсієм.

DWD підкреслює, що найвища температура в цьому році була зафіксована 1 липня, коли досягла пекучих 37,8 градуса у Кітцінгені, що в Баварії.

Заявляють про небезпеки

Німеччина наразі бореться з підвищеною загрозою масштабних лісових пожеж, що пов'язано з тривалою спекою та безпрецедентно сухим зимовим і весняним сезоном.

У той час як у різних землях Німеччини триває навчальний рік, Асоціація вчителів виступає за посилення заходів, спрямованих на пом'якшення наслідків спеки в школах. Серед запропонованих рішень – встановлення зовнішніх жалюзів та покращення систем вентиляції.

Однак, профспілка висловила занепокоєння з приводу недостатньої підготовки багатьох шкільних будівель до екстремальних температур. Як наслідок, адміністрація шкіл часто змушена або скорочувати тривалість уроків, або скасовувати післяобідні заняття, щоб забезпечити добробут учнів.

Тим часом у Франції через спеку закрили низку об'єктів, зокрема Ейфелеву вежу.