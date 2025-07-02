Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и региональные центры по гидрометеорологии.

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Непогода в Украине

Полтавский областной центр по гидрометеорологии сообщил, что до конца дня 2 июля на Полтавщине порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности (желтый).

Непогода на Полтавщине / Инфографика Полтавского центра по гидрометеорологии

На Харьковщине до конца суток также порывы 15 – 20 метров в секунду. Кроме того, ожидается гроза.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны и осторожны,

– отметили в региональном центре по гидрометеорологии.

Непогода на Харьковщине / Инфографика Харьковского центра по гидрометеорологии

Ночью 3 июля в Запорожье ожидаются грозы. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Спасатели призывают граждан соблюдать основные правила безопасности во время грозы. В частности:

избегайте открытой местности и не находитесь возле высоких деревьев, металлических конструкций и рекламных щитов,

не пользуйтесь мобильными телефонами на улице во время грозы,

по возможности оставайтесь в помещении,

закрывайте окна и не прикасайтесь к электроприборам или металлическим предметам во время грозы,

водителям следует снизить скорость движения и не парковать авто под деревьями.

Важно! В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101. В ГСЧС призывают быть осторожными и заботиться о своей безопасности.