Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС і регіональні центри з гідрометеорології.

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Негода в Україні

Полтавський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що до кінця дня 2 липня на Полтавщині пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності (жовтий).

Негода на Полтавщині / Інфографіка Полтавського центру з гідрометеорології

На Харківщині до кінця доби також пориви 15 – 20 метрів на секунду. Окрім того, очікується гроза.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними,

– наголосили в регіональному центрі з гідрометеорології.

Негода на Харківщині / Інфографіка Харківського центру з гідрометеорології

Уночі 3 липня на Запоріжжі очікуються грози. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Рятувальники закликають громадян дотримуватися основних правил безпеки під час грози. Зокрема:

уникайте відкритої місцевості й не перебувайте біля високих дерев, металевих конструкцій і рекламних щитів,

не користуйтеся мобільними телефонами на вулиці під час грози,

за можливості залишайтеся у приміщенні,

зачиняйте вікна й не торкайтеся до електроприладів чи металевих предметів під час грози,

водіям варто знизити швидкість руху й не паркувати авто під деревами.

Важливо! У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте 101. У ДСНС закликають бути обережними та дбати про свою безпеку.