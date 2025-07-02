Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представницю Укргідрометцентру Наталію Птуху у коментарі NV.

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Спека в Україні

Напередодні Наталія Птуха розповідала, що днями Україна опиниться в перехідній зоні між потужним антициклоном над Західною Європою, що поступово посилюватиме свій вплив, і активним циклоном з північного сходу. Вплив останнього, з вітром та зливами, ще буде відчуватися до початку 3 липня на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Втім, з заходу накочуватиметься спокійна погода. Буде потепління аж до спеки.

За прогнозом синоптиків 4 липня стане найспекотнішим днем тижня. Уночі очікується +16 – +22 градуси, удень +28 – +34 градуси.

На Півдні та на Закарпатті місцями може бути навіть +35, можливо навіть до +37 подекуди,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

До речі, 5 липня вдень температура знизиться на 6 градусів. Над Україною пронесеться зі сходу на захід окремий атмосферний фронт з короткочасними грозовими дощами.

Втім, 6 – 7 липня очікується повернення сухої й спекотної погоди. Наступного тижня різка зміна температури не прогнозується.

Переважно буде ось така вже більш літня погода,

– сказала Наталія Птуха.

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Як вберегтися від спеки / Інфографіка 24 Каналу

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До речі, абсолютний максимум температури повітря, який фіксували у липні в Україні за всю історію метеоспостережень, сягає +33,4 – +39,6 градуса. На Півдні, Сході, у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях й у Криму місцями +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.

За прогнозом синоптиків, цього року середня місячна температура в липні очікується в межах +21,6 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +19. Це на 2 – 2,5 градуса вище за норму.