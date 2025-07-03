Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
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У Львові зафіксували температурний рекорд
Максимальна температура повітря у Львові у четвер, 3 липня, становила рекордні +33,1 градуса.
Попереднє максимальне значення цього дня спостерігалось у 2012 році і становило +32,4°С,
– розповіли львівські синоптики.
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Однак, уже у п'ятницю, 4 липня, у Львівській, а також Чернівецькій, Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях погіршиться погода.
Прогнозуються грози, град та сильні пориви вітру. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.