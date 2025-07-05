Это связано с особыми погодными условиями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

С 6 до 8 июля на территории западных, центральных и южных областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

6 июля опасность пожаров будет высокой на всем западе и частично в центральных и южных областях. Опасность не будет касаться Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

7 июля предупреждение распространится еще на Черниговскую и Полтавскую область. Это будет рекордно опасный по пожарам день в этот период.

8 июля ситуация несколько улучшится. Так, повышенная опасность пройдет в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. В то же время предупреждение распространяется на востоке – на Сумскую и Днепропетровскую области.

Относительно 9 июля, то пока прогноза нет.

В каких областях будет повышенная пожарная опасность 6 – 8 июля