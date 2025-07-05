Це пов'язано з особливими погодними умовами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

З 6 до 8 липня на території західних, центральних та південних областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

6 липня небезпека пожеж буде високою на усьому заході та частково у центральних та південних областях. Небезпека не стосуватиметься Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Запорізької областей.

7 липня попередження пошириться ще на Чернігівську та Полтавську область. Це буде рекордно небезпечний щодо пожеж день у цей період.

8 липня ситуація дещо покращиться. Так, підвищена небезпека мине у Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. Водночас попередження поширюється на сході – на Сумську та Дніпропетровську області.

Щодо 9 липня, то поки прогнозу немає.

В яких областях буде підвищена пожежна небезпека 6 – 8 липня