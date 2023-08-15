Прокоментувала задимлення Кримського мосту та події, які відбуваються навколо нього, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. В ефірі телемарафону вона зазначила, що у цього незаконного об'єкта "досить складна хвороба", передає 24 Канал.

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Кримський міст – "зайвий за діагнозом"

У нього досить складна хвороба. Він зайвий за діагнозом і очевидно вони намагаються вдати, що його там немає. Чому й задимлюють,

– пояснює вона.

Речниця ОК "Південь" зазначила, що росіяни дійсно проводять тренування. Вони намагаються облаштувати оборону так, щоб зберегти Кримський міст.

Власне, роблять це не даремно. Ця незаконна споруда не витримує тих навантажень, які були прописані у проєкті. Ба більше, бойові дії ситуацію лише ускладнили. Варто розуміти, що там не може повноцінно функціонувати автомагістраль, а залізничні колії використовують в дуже обмеженому режимі.

Тому хвороба прогресує, і будемо сподіватися, що ліки проти неї знайдуть саме українські Сили оборони,

– підкреслила Гуменюк.

За словами речниці ОК "Південь", логістика в окупантів уповільнена та ускладнена. Воно й не дивно, адже основні транспортні артерії прив'язані до мостів, а вони "хворіють". Сам Кримський міст не виконує свою роль сповна. А поромна переправа не може цей об'єкт замінити у повному обсязі. Ще й погода грає нам на руку, ускладнюючи курсування великих десантних кораблів.

Водночас варто розуміти, що окупанти намагаються полагодити Чонгарський і Генічеський мости. Втім, ускладнюється робота низкою чинників. Серед них – відсутність фахівців, а також необхідність підтягнути до об'єктів техніку.

Наталія Гуменюк наголосила, що загарбники хоч і намагаються облаштувати там понтонні переправи, вони чудово розуміють своє становище. Ворог знає, що "поцілили по стаціонару, поцілимо і по понтону".

Ситуація на Кримському мосту й надалі буде непростою. Єдине, що може врятувати об'єкт – його самоліквідація. Якщо ж він не може з цим впоратися, тут на допомогу прийдуть наші військові.