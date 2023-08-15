Прокомментировала задымление Крымского моста и происходящие вокруг него события спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. В эфире телемарафона она отметила, что у этого незаконного объекта "достаточно сложная болезнь", передает 24 Канал.

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Крымский мост – "лишний по диагнозу"

У него достаточно сложная болезнь. Он лишний по диагнозу и очевидно они пытаются сделать вид, что его там нет. Потому и задымляют,

– объясняет она.

Представитель ОК "Юг" отметила, что россияне действительно проводят тренировки. Они пытаются обустроить оборону так, чтобы сохранить Крымский мост.

Собственно, делают это не зря. Это незаконное сооружение не выдерживает нагрузок, которые были прописаны в проекте. Более того, боевые действия ситуацию лишь усложнили. Следует понимать, что там не может полноценно функционировать автомагистраль, а железнодорожные пути используют в очень ограниченном режиме.

Поэтому болезнь прогрессирует, и будем надеяться, что лекарства против нее найдут именно украинские Силы обороны,

– подчеркнула Гуменюк.

По словам спикера ОК "Юг", логистика у оккупантов замедленная и усложненная. Оно и не удивительно, ведь основные транспортные артерии привязаны к мостам, а они болеют. Сам Крымский мост не выполняет свою роль сполна. А паромная переправа не может заменить этот объект в полном объеме. Еще и погода играет нам на руку, усложняя курсирование больших десантных кораблей.

В то же время следует понимать, что оккупанты пытаются починить Чонгарский и Генический мосты. Впрочем, усложняется работа рядом факторов. Среди них – отсутствие специалистов, а также необходимость подтянуть к объектам технику.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что захватчики хоть и пытаются обустроить там понтонные переправы, они прекрасно понимают свое положение. Враг знает, что "попали по стационару, попадем и по понтону".

Ситуация на Крымском мосту и дальше будет непростой. Единственное, что может спасти объект – его самоликвидация. Если же он не может справиться с этим, здесь на помощь придут наши военные.